İran M, H. Selami, 13 H Haziran’da Öldü. Saldırım, İran’ın Süper Gücünü Kanıtladı. Tahran, Cevap Vermeye Hazır Olduğunu Belirtti.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI KOMUTANI HÜSEYİN SELAMİ’NİN ÖLDÜRÜLMESİ

İran Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, 13 Haziran Cuma sabahı yapılan İsrail saldırılarında yaşamını yitirdi. Selami, bu saldırılarda ölen en üst düzey İranlı yetkili olma özelliğini taşıyor. 65 yaşındaki Selami, özellikle İsrail ve ABD gibi İran’ın rakiplerine karşı sert tutumuyla biliniyordu. Geçtiğimiz ay, İran’a yönelik herhangi bir saldırı olması durumunda Tahran’ın “cehennemin kapılarını açacağı” şeklinde bir uyarıda bulunmuştu.

AMERİKA’DAN GELEN UYARILAR VE İSRAİL’İN SALDIRILARI

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’i İran ile yapılan nükleer müzakereleri bozma hususunda uyarmasına rağmen, İsrail, İran’ın nükleer tesisleri ve askeri hedeflerini vurma kararı aldı. Tahran, bu saldırılar karşısında İsrail ve ABD’nin “ağır bir bedel” ödeyeceğini belirtti. Bu durum, bölgedeki tam ölçekli bir savaşa dair endişeleri artırdı. Beyaz Saray, saldırıdan önceden haberdar olduklarını kabul ediyor fakat herhangi bir müdahaleleri olmadığını açıklıyor.

İRAN’IN ASKERİ KOMUTANLIĞINDAN GELECEK SAVAŞ ETTİĞİ DİPLOMASİK MESAJLAR

İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bagheri ve Silahlı Kuvvetleri komutan yardımcısı Gülam Ali Reşid de hayatını kaybetti. Ayrıca, nükleer alanında çalışan bazı bilim insanları da hedef alındı. Selami, saldırılardan sadece bir gün önce, İran’ın “her türlü senaryo, durum ve koşul için tamamen hazır olduğunu” ifade etmişti. “Düşman, İsrail kuşatması altındaki savunmasız Filistinlilerle savaştığı gibi İran’la da savaştığını düşünüyor. Bizim savaş tecrübemiz var ve deneyimliyiz,” demişti.

SELAMİ’NİN KARIŞTIĞI YAPTIRIMLAR VE İSRAİL’E GÖNDERİLEN MESAJLAR

1980 yılında İran-Irak Savaşı sırasında Devrim Muhafızları’na katılan Selami, 2009’da komutan yardımcısı, ardından 2019’da komutanlık görevine yükseldi. İran’ın nükleer ve askeri programları sebebiyle 2000’li yıllardan bu yana Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ABD yaptırımlarına maruz kaldı. Selami, İran’ın askeri kapasitesini övdüğü bir konuşmasında, ülkenin “dünya gücü olmanın eşiğinde” olduğunu vurgulamıştı. Ayrıca, 2019’da yaptığı bir açıklamada “Siyonist rejimi” haritadan silme sözü vermişti.

İRAN VE İSRAİL ARASINDAKİ YÜKSEK GERİLİM

İran, 1979’da gerçekleşen devrim sonrasında İsrail’in varlığını tanımıyor. Ülkenin dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, İsrail’i “kökü kazınacak ve yok edilecek” bir “kanserli tümör” olarak tanımlıyor. İsrail ise, Tahran’ın söylemlerinin, İran’ı varoluşsal bir tehdit haline getirdiğini iddia ediyor. Ayrıca, İsrail ve müttefikleri, İran’ın bölgede Hizbullah gibi gruplar oluşturmasını da eleştiriyor. Selami ve diğer üst düzey Devrim Muhafızları komutanları, İran’ın dini liderine düzenli olarak danışmanlık yapıyor. Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.