İran, Mahsa Amini için ayaklandı

İran, ahla polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybeden Mahsa Amini için ayaklandı

İran’da Mahsa Amini’nin protestoları ülkeye yayılıyor. Ahlak polisi tarafından başörtüsünü kurallara uygun örtünmediği gerekçesiyle gözaltına alınıp ‘bilgilendirici ders’ verilip 1 saat sonra bırakalacağına dair söylemle gözaltına alınan Mahsa Amini’nin gözaltı merkezinde fenalaşıp yere yığıldığı görüldü.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ise Amini’nin ölümünün soruşturulması gerektiğini söyledi. Tüm ülkeye yayılan protestolarda en az 17 kişi hayatını kaybetti onlarca kişi ise yaralandı

İran’da gösteriler, 80’den fazla kent ve kasabaya yayıldı. Sokaklar, “Kadın, yaşam ve özgürlük” sloganlarıyla yankılandı. Polis, genç kadının kalp rahatsızlığı yaşayarak acilen hastaneye kaldırıldığını söyledi ancak . Ancak genç kadının gözaltında şiddete maruz kaldığı iddia edildi. Hastanedeyken kulaklarından kan görüldüğü belirtildi. Uzmanlar bu durumun kafa darbesi sonucunda oluşabileceğine dikkat çekti.

İran makamları şiddet iddialarını reddetti. Amini’nin otopsi raporuysa henüz açıklanmadı. Protestolar, ülke geneline yayıldı. Çok sayıda kişi hayatını kaybetti, yaralananlar oldu.

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, göstericilerin eylemlerini ‘kabul edilemez’ olarak niteledi “gözaltında ölüm soruşturulmalı” dedi. Baba Emcet Amini, kızının bir sağlık sorunu olmadığını açıkladı ve “Tanıklar kızımın gözaltında dövüldüğünü söylüyor” diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Amini’yi gözaltına alan Ahlak Polisi Müdürüne yaptırım kararı aldı. İran’da Güvenlik ve İstihbarat birimlerindeki bazı isimler de yaptırım listesine alındı.

İNTERNET KISILDI

İran yönetimi protestocuların iletişim kurup bir araya gelmelerinin önüne geçmek için dün akşam saatlerinden itibaren belirli bölgelerde internet erişimini kısıtladı. Bu çerçevede İran’ın 3 GSM operatörünün interneti uzun süre kesildi.

Gecenin ilerleyen saatlerinde internet yeniden açılırken sosyal medya ve mesajlaşma programları devre dışı bırakıldı, farklı ülkelerden “DNS kullanarak” engellenmiş uygulamaları çalıştırmaya yarayan VPN programları çalışamaz duruma geldi.