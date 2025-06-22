İran Masadan Kalkmadı, Süreci Baltalamadı

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ABD’YE TEPKİ GÖSTERİYOR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin İran’a yönelik saldırısına sert bir şekilde cevap verdi. Arakçi, “İran ne masadan kalktı ne de süreci baltaladı. Geri dönmek nasıl mümkün olabilir” ifadelerini kullandı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD’nin İran’a karşı yürüttüğü saldırgan politikaların son dönemlerdeki diplomatik süreçleri olumsuz etkilediğini ortaya koydu.

DİPLOMATİK SÜREÇLERİN SABOTE EDİLMESİ

Arakçi, son zamanlarda özellikle ABD ve İsrail’in yürütülen diplomatik müzakereleri sabote ettiğini belirtti. “Geçen hafta ABD ile müzakereler yürütülürken, İsrail bu süreci baltaladı. Bu hafta ise Almanya, Fransa, İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) ile görüşmeler gerçekleştirilirken, bu kez ABD diplomasiyi baltalamaya karar verdi” şeklinde konuştu. İran’ın tüm bu saldırılara rağmen müzakere masasını terk etmediğinin altını çizen Arakçi, “Siz olsanız nasıl bir sonuç çıkarırsınız? İngiltere ve AB Yüksek Temsilcisi için masaya ‘geri dönmesi’ gereken taraf İran. Oysa İran ne masadan kalktı ne de süreci baltaladı” dedi.

TAHRAN’DAN NET MESAJ

Arakçi’nin bu sözleri, İran’ın diplomatik duruşunu ve müzakerelere olan bağlılığını vurguluyor. Tahran, diplomatik süreçlerin tehlikeye atılmasına rağmen müzakerelerden vazgeçmeyeceğini net bir dille ifade ediyor. Bu durum, uluslararası ilişkilerdeki gerginliğin artmasına yol açabiliyor.