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İran Meclis Başkanı Kalibaf, İntikam Alınacak Dedi

İSRAİL’İN SALDIRILARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMALAR

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşı sert açıklamalarda bulundu. Kalibaf, bu saldırıların karşılık görmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu intikam, ne şekilde olursa olsun alınacaktır” dedi. Özellikle yerleşim alanlarının hedef alındığına dikkat çeken Kalibaf, “Suçlu siyonist rejim, yerleşim alanlarına saldırarak insanlığın en büyük düşmanı ve İran milletinin her bir ferdinin en acımasız düşmanı olduğunu ortaya koydu” ifadesini kullandı.

Kalibaf, açıklamalarını sürdürdü ve “Bu intikam, ne şekilde olursa olsun alınacaktır. Siyonist rejimin peşini bırakmayacağız. Bu işi onlar başlattı, ancak inşallah biz sonlandıracağız” şeklinde konuştu. Bu sözler, İran’ın İsrail’e karşı alacağı muhtemel tavırların ve olayın ciddiyetinin altını çizen bir mesaj olarak değerlendiriliyor.

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