İran Meclis Başkanı Kalibaf Maduro İle Görüştü

VENEZUELA’DA İRAN MECLİS BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Venezuela’nın Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ülkesini ziyarete gelen İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf ile bir araya geldi. Kalibaf, Latin Amerika turu çerçevesinde Venezuela’ya gelerek başkent Karakas’taki Miraflores Sarayı’nda Maduro tarafından kabul edildi.

STRATEJİK İŞBİRLİĞİ VURGU

Maduro, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Venezuela ile İran arasındaki stratejik işbirliğini daha da güçlendirmek için çaba gösterdiklerini ifade etti. Kalibaf’a yaptığı ziyareti için teşekkür eden Maduro, “Kalibaf ile harika bir toplantı yaptık. Halklarımızın yararına olacak, farklı alanlarda geliştireceğimiz eylemler hakkında konuştuk. Bolivarcı Barış Diplomasisi, yeni dünyanın inşasında bizi birleştiriyor.” şeklinde konuştu. Görüşmenin sonunda Kalibaf, Maduro’ya İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani’nin maketini hediye etti.

ABD YAPTIRIMLARINA DESTEK VURGUSU

İran Meclis Başkanı Kalibaf, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Jorge Rodriguez ile yaptığı görüşmede, İran’ın, Venezuela’ya karşı yapılan ABD yaptırımları konusunda sağladığı desteğin önemini vurguladı.