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İran Meclisi Onay Verdi: Hürmüz Kapatılacak

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ABD’NİN SALDIRISIYLA İRAN’DA GELİŞME

İsrail ile İran arasında çıkan çatışmalara ABD yaptığı saldırı ile aktif olarak katıldı. Bu saldırının ardından İran’da önemli bir gelişme gerçekleşti. İran medyasının aktardığına göre, İran Meclisi Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasına onay verdi.

HÜRMÜZ BOĞAZI ONAYLARI

Meclisin bu kararı, bölgedeki stratejik deniz yoluna yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Hürmüz Boğazı, dünya petrol sevkiyatının büyük bir kısmının geçiş noktasını oluşturuyor ve bu nedenle alınan karar uluslararası düzeyde geniş yankı uyandırabiliyor.

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