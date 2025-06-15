İran Medyası Hayfa’ya 3 Füze İniş Yaptı

İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI

İran Devleti, İsrail’e yönelik füze saldırılarını başlattığını duyurdu. İsrail Ordusu ise hava savunma sistemlerinin bu saldırılara karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti. Füzelerin Tahran menzilinden ateşlenmeye başladığı bilgisi alınırken, ilk füzelerin Tel Aviv semalarına ulaştığı aktarıldı. Demir Kubbe sistemi, gelen füzelere karşı koymaya çalışıyor. Füzelerin fırlatılmasının ardından Tel Aviv’de sirenler çalmaya başladı.

İRAN’DAN İHA VE FÜZE KULLANIMI

İran medyası, Hayfa ve Kuzey İsrail’e çok sayıda füzenin isabet ettiğini bildirdi. İran devlet televizyonu, saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığını ifade etti. Bu harekâtın başlamasıyla beraber, İsrail genelinde alarm durumu ilan edildi. İran’ın saldırıları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’in yanı sıra, işgal altındaki Filistin’in önemli bölgelerini de hedef alıyor. Operasyonun, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarına yanıt olarak gerçekleştirildiği ayrıca İran’da saldırılarda hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim adamları ve sivillerin intikamını içerdiği belirtiliyor. İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran’dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini duyurdu.

İSRAİL YEMEN’DE HUSİLERİ HEDEF ALDI

İran füzelerinin Kuzey İsrail’e yönelik şiddetli saldırıları devam ederken, İsrail Ordusu da Yemen’de Husi milislerini hedef aldığını açıkladı. Bu durum, bölgedeki gerilimin arttığını ve çatışmaların daha geniş bir alana yayıldığını gösteriyor.