İran Medyası Hayfa’ya 3 Füze İnisiyatifi Duyurdu

İRAN’DAN FÜZE SALDIRISI

İran Devleti, İsrail’e yönelik füze saldırısının başladığını duyurdu. Bunun üzerine İsrail Ordusu, hava savunma sistemlerinin saldırılara karşı teyakkuza geçtiğini aktardı. Tel Aviv semalarında, saldırının başlamasıyla sirenler çalmaya başladı ve Tahran menzilinden füzeler ateşlenmeye başladı. Demir Kubbe sistemi, söz konusu füzelere karşı savunma yapıyor.

İHA VE FÜZE KULLANIMI

İran medyası, Hayfa ve Kuzey İsrail’e çok sayıda füzenin isabet ettiğini bildirdi. İran devlet televizyonu, saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ve füzelerin kullanıldığını aktardı. Bu harekâtın başlamasıyla birlikte İsrail’in tamamında alarm durumu ilan edildi. İran’ın saldırıları, İsrail’in başkenti Tel Aviv’in yanı sıra işgal altındaki Filistin’in çeşitli önemli bölgelerini hedef alıyor.

REKABETİN ARKA PLANI

Operasyonun, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarına bir yanıt olarak düzenlendiği, ayrıca İran’da önceki saldırılarda hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim insanları ve sivillerin intikamını alma amacı taşıdığı ifade ediliyor. İsrail ordusu, kısa bir süre önce İran’dan İsrail topraklarına fırlatılan füzeleri tespit ettiğini bildirdi. İran medyası, bu gelişmelerin ışığında İsrail’e yönelik yeni bir saldırı sürecinin başladığını belirtti.

İSRAİL’DEN YEMEN’E SALDIRILAR

İran füzelerinin Kuzey İsrail’e yönelik sert saldırılarının yanı sıra, İsrail Ordusu da Yemen’de Husi gruplarını hedef aldığını açıkladı.