İran Medyası Hayfa’ya Füze Saldırısını Duyurdu

İRAN’DAN İSRAİL’E FÜZE SALDIRISI

İran Devleti, İsrail’e yönelik füze saldırısı başlattığını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte, İsrail Ordusu hava savunma sistemlerini teyakkuza geçirerek hazırlık yaptı.

SİRENLERİN ÇALMASIYLA BAŞLAYAN SALDIRILAR

Füzeler, Tahran bölgesinden ateşlenmeye başladı. İlk saldırıların ardından Tel Aviv semalarında siren sesleri yükselmeye başladı. İsrail’in Demir Kubbe sistemi, bu füzeleri durdurmaya çalışıyor.

IHA VE FÜZE KULLANIMI

İran medyası, Hayfa ve Kuzey İsrail’e yönelik çok sayıda füzenin isabet ettiğini ortaya koydu. İran devlet televizyonu, saldırılarda insansız hava araçları (İHA) ile füzelerin kullanıldığını aktardı. Saldırının başlamasıyla birlikte, İsrail genelinde alarm durumu ilan edildi. İran, bu saldırılarla birlikte İsrail’in başkenti Tel Aviv’in yanı sıra işgal altındaki Filistin’in önemli bölgelerini de hedef alıyor. Operasyonun, İsrail’in İran’a yönelik hava saldırılarına yanıt olarak yapıldığı ve İran’da hayatını kaybeden komutanlar, nükleer bilim adamları ve sivillerin intikamını almak amacı taşıdığı ifade ediliyor.

İSRAİL’İN YEMEN SALDIRILARI

İsrail Ordusu, kısa bir süre içerisinde İran’dan İsrail topraklarına doğru fırlatılan füzeleri tespit ettiğini açıkladı. İran medyası, ayrıca İsrail’e dönük yeni saldırıların başladığını bildiriyor. İran füzelerinin Kuzey İsrail’e yönelik yoğun saldırıları ile birlikte, İsrail Ordusu Yemen’de Husi gruplarını hedef aldığını duyurdu.