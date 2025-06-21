İran Medyası, İsrail’in Ahvaz’ı Hedef Aldığını Bildirdi

İran medyası, İsrail’in güneybatıda yer alan Ahvaz ve Mahşehr’de Devrim Muhafızları’na ait kışla ve karargahları eş zamanlı olarak hedef aldığını bildiriyor. İsrail’in İran’a yönelik yürüttüğü saldırılar sonucu başlayan çatışmalar 9. gününe girmişken, diplomatik trafiğin de hızlandığı gözlemleniyor. Aynı zamanda karşılıklı saldırılar da sürmekte.

İsrail’İN SÜREKLİ SALDIRILARI

İran medyasında yer alan bilgiler doğrultusunda, İsrail güçleri Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kenti ve Mahşehr Limanı’nda bulunan İran Devrim Muhafızları Ordusu’na ait askeri tesislere eş zamanlı saldırı düzenliyor. Saldırının ardından hava savunma sistemlerinin aktif hale geçtiği ve bu sırada yoğun dumanların yükseldiği gözlemlendi. Ahvaz, İran’ın en önemli petrol üretim bölgesi olan Huzistan’ın başkenti konumunda. Bunun yanı sıra, İran medyası, İsrail’in sabaha karşı İsfahan’da bulunan nükleer tesisi hedef aldığını da aktardı. Ancak tesiste herhangi bir nükleer sızıntı tespit edilmediği belirtildi.

İRAN’DAN CEVAP GECİKMİYOR

İran’ın karşı saldırıları da gün boyunca devam etti. İsrail medyası, ülkenin kuzeyinde bulunan Beyt Şean’da bir binanın drone saldırısıyla vurulduğunu bildirdi. Saldırıda can kaybı veya yaralı olmadığı aktarılırken, İran’a ait Şahed-136 insansız hava aracının İsrail’in Demir Kubbe hava savunma sistemini aşmayı başardığı ifade edildi. Başka bir önemli gelişme ise İsrail Savunma Bakanı Israel Katz tarafından duyuruldu. Katz, İsrail ordusunun İran’ın Kum kentindeki saldırısında Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nün Filistin Birliği lideri Saeed Izadi’yi öldürdüğünü söyledi. Bununla birlikte, Cuma günü gerçekleştirilen hava saldırısında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun İkinci İnsansız Hava Aracı Tugayı Komutanı Amin Pür Cudaki’nin de öldüğü duyuruldu.