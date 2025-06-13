İran Medyası, İsrail Saldırısını Bildirdi

İSRAİL’İN HAVA SALDIRISI SONUCU ÖLÜMLER YAŞANDI

İran medyası, İsrail’in başkenti Tahran’a gerçekleştirdiği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami, İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi ve nükleer bilim insanı Muhammed Mehdi Tehrançi’nin yaşamını yitirdiğini aktarıyor. İran devlet televizyonu, bu saldırının bazı hedeflere yönelik olduğunu duyurdu. Saldırı sonucunda, Tahran’ın çeşitli bölgelerindeki sivil yerleşim alanlarının ve önemli kişilerin konutlarının da hedef alındığı ifade ediliyor.

SALDIRIDA SİVİL CAN KAYIPLARI

Devrim Muhafızları Ordusu’na yakınlığı ile bilinen Tasnim Haber Ajansı, hava saldırısında ölenlerin arasında önemli isimlerin bulunduğunu vurguladı. Olay sonrasında sosyal medyada paylaşılan görüntüler, sivil can kayıplarının da bulunduğunu gösteriyor. Devlet televizyonu muhabiri, olay yerinden yaptığı yayında bir kadın ve bir çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.

GENELKURMAY BAŞKANI YAŞIYOR

Diğer yandan Resmi haber ajansı İRNA, saldırıda hayatını kaybettiği iddia edilen İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatta olduğunu ve karşılık vermek üzere savaş odasında bulunduğunu aktarıyor. “Gelen bilgilere göre Bakıri şu anda savaş odasında bulunuyor ve bazı haberlerin aksine kendisine herhangi bir zarar gelmemiştir” ifadeleri haberde yer aldı.

HAVALANDIRMA KAPATILDI

Sivil Havacılık Kurumu Halkla İlişkiler Birimi, ülkenin hava sahasının ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, “Değerli vatandaşlarımızdan, havalimanlarına şahsen gitmekten kaçınmaları ve uçuşların son durumunu medya aracılığıyla takip etmeleri rica olunur” denildi.