İran, Mossad İçin Casus Tutukladı

İRAN’DA MOSSAD’A BAĞLI 8 KİŞİ TUTUKLANDI

İran, İsrail’in istihbarat servisi Mossad ile bağlantılı olduğu belirlenen 8 kişinin tutuklandığını açıkladı. İran devlet televizyonuna göre; Devrim Muhafızları Ordusu İstihbarat Kurumu ile yargı makamları tarafından gerçekleştirilen ortak operasyonlar sonucunda, ülkenin kuzeydoğusundaki Rezevi Horasan eyaletinde bu casusların yakalandığı belirtildi.

TUTUKLAMA NEDENLERİ VE YAKALAMA DETAYLARI

Tutuklanan şahısların, Mossad’dan internet üzerinden eğitim aldığı ve haziran ayında İran ile İsrail arasında gerçekleşen 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında, İran’daki kritik noktaların konum bilgilerini ile önemli askeri kişilere dair bilgileri Mossad’a aktardığı bildirildi. Ayrıca, Meşhed şehrinde sivil ve askeri yetkililere yönelik saldırılar düzenledikleri ve stratejik merkezlere sabotaj girişimlerinde bulundukları ifade edildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLEN MALZEMELER

Operasyonlar esnasında, büyük miktarda ham maddenin ele geçirildiği ve bu malzemelerin patlayıcı ve tuzak düzenekleri üretiminde kullanıldığı kaydedildi. Bu kişilerin, İran’daki bölücü gruplarla da irtibat halinde olduğu bildiriliyor.