İran, Müzakerelerde Güven Sormakta

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI MÜZAKERELER HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, NBC televizyonuna verdiği röportajda, ABD ile müzakerelerin birkaç gün öncesinde İsrail’in gerçekleştirdiği hava saldırıları sonrası ABD’ye duydukları güvenlerinin ne durumda olduğunu bilmediklerini ifade etti. Konuyla ilgili açıklamalarında, müzakerelerin sürdüğü dönemde ABD’nin tutumunun belirleyici olacağını dile getirdi. “Bu, ABD’lilerin tutumuna bağlı. Gerçekten müzakere edilmiş bir çözüm mü istiyorlar, yoksa İran’a saldırı gibi başka planları mı var?” diyen Arakçi, müzakerelerin arka planında başka niyetlerin olabileceğinden şüphe duyduklarını belirtti. “Artık onlara nasıl güvenebileceğimizi bilmiyoruz. Yaptıkları şey aslında diplomasiye ihanetti” ifadeleriyle durumu değerlendirdi.

GÜVEN EKSİKLİĞİ VE MÜZAKERELER

Arakçi, ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un sözlerini tutmadığını vurguladı. “O (Witkoff) birlikte çalışabileceğiniz biri, ancak ne yazık ki her görüştüğümüzde sözlerini değiştiriyordu.” şeklinde konuşan Arakçi, güven eksikliğini hissettiklerini ve bu durumun müzakereleri olumsuz etkilediğini belirtti. “Bizden müzakere etmemizi istediler, ancak biz sadece müzakere olduğunda müzakere ediyoruz, dikte edilmediğinde” diyerek İran’ın müzakere pozisyonunu netleştirdi.

NÜKLEER TESİSLERİN BOMBALANMASI ÜZERİNE GÖRÜŞLER

Arakçi ayrıca, İran’ın nükleer tesislerine yönelik bir saldırının bu program üzerindeki teknik bilgiyi ortadan kaldırmayacağını söyledi. “Bir veya iki tesisi yok ederlerse onları yeniden inşa edebiliriz. Çünkü bilgi burada, teknoloji burada.” ifadeleriyle, İran’ın bu alandaki yeteneklerini vurguladı. Ülkesinin nükleer yeteneklerine dair kararlılığını dile getirerek, teknik bilgilerin bombalarla yok edilemeyeceğini belirtti.

MİSİLLEME HAKKI VE SAVUNMA HAKKI

Arakçi, ABD’nin İsrail ile birlikte hareket etmesi durumunda misilleme hakkını saklı tutacaklarını ifade etti. “Savaş olduğunda her iki taraf da birbirine saldırır.” diyerek savunma hakkının her ülkenin meşru hakkı olduğunu vurguladı. Ayrıca, İsrail’in İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’i hedef alma tehdidinin kabul edilemez olduğunu söyleyerek, böyle bir eylemin büyük bir suç olacağını belirtti.

DİPLOMASİ İÇİN ŞARTLAR

Arakçi, İran’ın uranyum zenginleştirmeyi tamamen durdurmayı asla kabul etmeyeceğini ifade etti. ABD ile müzakerelerin başlaması için İsrail’in saldırılarının durması gerektiğini söyleyerek, “Saldırılar sürdükçe müzakere olmayacak” dedi. Diplomatik sürecin yeniden başlaması için, ABD’nin Washington’dan Tel Aviv’e gerekli iletişimi sağlaması gerektiğini düşündüğünü belirtti. “Bu süreci çok hızlı bir şekilde durdurabilirler, o zaman tekrar diplomasiyi düşünürüz.” diyerek müzakerelere dönme isteğini dile getirdi.