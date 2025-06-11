İran, NPT’yi Gözden Geçirebilir

İRAN’DAN YAPTIRIMLARA CEVAP

İran, ülkesine yönelik Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının geri getirilmesi durumunda, 2015’teki nükleer anlaşmada yer alan “tetik mekanizmasının (snapback)” uygulamasıyla birlikte 1970 yılından beri üyesi olduğu Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’nı (NPT) gözden geçirebileceğini duyurdu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonunda yaptığı açıklamalarda, İran’ın nükleer programının tamamen barışçıl olduğunu savundu. Bekayi, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı’nın (UAEA) son raporunu ise “siyasi” bir doküman olarak tanımladı.

NUKLEER PROGRAMININ SAVUNULMASI

Bekayi, “İran’ın nükleer programı Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, NPT ve Kapsamlı Güvenlik Anlaşması’na göre barışçıl yoldan sapmamıştır. İran herhangi bir uyumsuzluk yapmamıştır ve bu nedenle bu raporun siyasi olduğunu söylüyoruz. Çünkü bu rapor, üç Avrupa ülkesi ve ABD’nin siyasi amaçları için hazırlanmıştır.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik tehditlerini değerlendiren Bekayi, Tel Aviv’in bu söylemleri bölgedeki gerginliği artırmak için kullandığını belirtti.

BM YAPTIRIMLARI VE TAVİZLER

Bekayi, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın, nükleer anlaşmada bulunan “snapback (tetik mekanizması)” maddesini işletme tehdidinin İran’dan taviz koparmak için bir strateji olduğunu vurguladı. Bekayi, bu mekanizmanın uygulanması durumunda İran’ın haksız tavizler vermeyeceğini kesin bir dille belirtti. Ayrıca, snapback mekanizmasının işletilmesi halinde İran’ın NPT’yi gözden geçirmek gibi çeşitli adımlar atabileceğini ifade etti. Bu adımların, küresel düzende ciddi sonuçları ve etkileri olacağını söyleyen Bekayi, “Bu elbette, nükleer programımızın barışçıl doğasında herhangi bir değişiklik yapacağımız anlamına gelmiyor.” dedi.