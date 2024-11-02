İran Nükleer Doktrininde Değişiklik Olabilir

HARAZZI’İN DEĞERLENDİRMELERİ

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı ve İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başdanışmanı Kemal Harrazi, Lübnan medyasında önemli açıklamalar yaptı. Harrazi, İsrail’in İran’ın askeri üslerine gerçekleştirdiği misilleme saldırısını ele alarak, “İsraillilerin bizim füze saldırılarımıza karşı verdikleri yanıt çok önemsizdi. Hava savunma sistemleri de onları durduran etkenlerden biriydi ve bu durum İsrail’de ciddi tepkilere yol açtı. Çünkü beklentileri çok daha yüksekti. Bu nedenle yaptıklarının tamamen orantısız olduğu açıkça görülüyor” dedi.

İRAN’IN YANIT STRATEJİSİ

Harrazi, Hamaney’in “Siyonist rejim, İran’a ilişkin hesaplarında hata yaptı” ifadesine değinerek, “İran, İsrail’e kesinlikle uygun zamanda ve uygun şekilde yanıt verecektir. İsraillilerin en başından beri hesaplamaları yanlıştı. Gazze’ye saldırarak Hamas’ı yok edebileceklerini, Lübnan’a saldırarak Hizbullah’ı ortadan kaldırabileceklerini düşündüler. Hamas ve Hizbullah liderlerini şehit ederek direnişi zayıflatacaklarını sandılar. Bunlar yanlış hesaplamalardı ve İsrail içinde bile birçok kişi bu hatalı stratejileri kabul ediyor” diye konuştu.