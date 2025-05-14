İran, Nükleer Ortak Girişim Önerdi

İRAN’DAN ORTAK NÜKLEER PROJE TEKLİFİ

İran, nükleer programını askıya almak yerine Arap ülkeleri ve ABD yatırımcılarının yer alacağı ortak bir nükleer zenginleştirme girişimi öneriyor. “New York Times” gazetesinin 4 İranlı resmi kaynağa dayandırdığı habere göre, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 11 Mayıs Pazar günü Umman’da yapılan görüşmelerde ABD Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’a bu öneriyi sundu. Yetkililer, İran’ın önerisinin, uranyumu nükleer silah için gereken seviyenin altında zenginleştirerek, daha sonra diğer Arap ülkelerine sivil alanlarda kullanımı için göndereceği üç ülkeden oluşan bir nükleer konsorsiyum kurulmasını içerdiğini aktardı.

ANLAŞMA DETAYLARI

Habere göre, İran’ın uranyumu yüzde 3.67 oranında zenginleştirmesine izin verecek bir anlaşmanın, 2015’te imzalanan nükleer anlaşmaya benzer olacağı ifade ediliyor. Ancak, bu önerinin önemli bir farkı olabiliyor; o da ek bir denetim sağlamak amacıyla ABD dahil diğer ülkelerden temsilcilerin sahada bulunması. İranlı resmi kaynaklar, 2015’te 15 yıllık bir süreyle imzalanan nükleer anlaşmanın aksine, önerilen ortak girişim planının kalıcı olacağını belirtti.

TRUMP’IN GÖRÜŞLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Arabistan’da yaptığı son açıklamada, İran’ı Orta Doğu’daki silahlı gruplara verdiği destek nedeniyle eleştirdi, ancak İran ile diplomatik bir anlaşmanın bölgeyi daha güvenli hale getirebileceğini dile getirdi. Trump, “İran ile bir anlaşma yapmak istiyorum. İran ile bir anlaşma yapabilirsem, bölgenizi ve dünyayı daha güvenli bir yer haline getireceksek çok mutlu olurum” şeklinde konuştu.