İran Nükleer Programında Baskı Olmayacak

İRAN CUMHURBAŞKANI’DAN ABD İLE MÜZAKERELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer programlarına dair Umman aracılığıyla ABD ile olan dolaylı müzakerelerde “baskı yapılmasını ve bazı taleplerin dayatılmasını” kabul etmeyeceklerini ifade ediyor. Pezeşkiyan, Tahran’da Yeni Zelanda’nın yeni büyükelçisi Bethany Madden ile gerçekleştirdiği görüşmede bu konulara dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı’nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, nükleer silah geliştirmeyi amaçlamadıklarını belirten Pezeşkiyan, nükleer programlarının barışçıl niteliğini ispatlamak için işbirliğine açık olduklarını yineledi.

İKİLİ İLİŞKİLERİN GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK İYİ NİYETLER

Büyükelçi Madden, İran ile Yeni Zelanda arasındaki ilişkileri geliştirmek için elinden geleni yapmayı umduğunu ifade etti. Nisan ayından bu yana, İran ve ABD arasında yapılan beş tur görüşme ile Tahran’ın nükleer faaliyetleri ve ABD’nin yaptırımlarının hafifletilmesine yönelik potansiyel çözümler ele alındı. Bu görüşmelerin üçü Umman’ın başkenti Maskat’ta, ikisi ise İtalya’nın başkenti Roma’da gerçekleştirildi.