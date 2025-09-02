İran, Nükleer Programında Yüzde 3,67’ye İnecek

URANYUM ZENGİNLEŞTİRME SEVİYESİ DÜŞECEK

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, 2015’teki nükleer anlaşmada olduğu gibi uranyum zenginleştirme seviyesini yüzde 3,67’ye indirmeye hazır olduklarını ifade etti. Bekayi, ülkesinin nükleer programına dair Avrupa’nın ‘hukuksuz’ taleplerine yanıt vermeyeceklerini vurguladı. Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarının yeniden yürürlüğe girmesinin ciddi sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekti.

AVRUPALI GÜÇLERİN TUTUMU

Bekayi, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın ‘snapback’ mekanizmasını devreye sokma çabalarını eleştirerek, bu girişimin 30 gün içinde İran’a yönelik BM yaptırımlarını yeniden getirebileceğini belirtti. Avrupalı güçlerin Washington’un etkisi altında hareket ettiğini savunan Bekayi, “Avrupalılar, Trump’ın onlara dikte ettiğini yapıyor. Rolleri giderek azalacak. Artık ABD ve İsrail’in vekili olmayı seçtiler. Bu rolü Washington’a devretmeleri kesinlikle sorumsuzluk” dedi.

İSRAİL’İN SALDIRILARI VE ALMANYA’NIN TUTUMU

Bekayi, Almanya Başbakanı Friedrich Merz’in, İsrail’in İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına ilişkin yaptığı “Bizim için kirli işi yapıyorlar” açıklamasını hatırlatarak, Avrupalı hükümetlerin bu saldırıları onayladığını ve hatta İsrail’e istihbarat sağlamış olabileceğini öne sürdü.

NPT’DEN ÇEKİLME İHTİMALI

İran’ın Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’ndan (NPT) çekilme olasılığını da gündeme getiren Bekayi, bu konuda yetkinin hükümette değil Meclis’te olduğunu vurguladı. “Eğer milletvekilleri böyle bir yasa çıkarırsa, hükümet bunu engelleyemez” dedi. Ayrıca, Bekayi, İran’ın uranyum zenginleştirme seviyesini yeniden yüzde 3,67’ye düşürme hazırlığını, ülkenin uranyum zenginleştirme hakkını güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya bağlı olduğunu aktararak açıkladı. Bekayi, “Gerçek şu ki halkımız, tesislerimize yönelik hukuksuz saldırılar yüzünden öfkeli” diyerek, Batılı hükümetlerin diplomasi süreçlerini sabote eden İsrail ve ABD’nin rolünü göz ardı etmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.