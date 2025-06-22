İran Nükleer Programıyla Savaş Halindeyiz

ABD’NİN İRAN’A YÖNELİK SALDIRILARI HAKKINDA AÇIKLAMALAR

ABD Başkan Yardımcısı James David Vance, ABD’nin İran’a yönelik düzenlediği hava saldırıları hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Vance, ABD’nin İran ile bir savaşa girmediğini, asıl olarak İran’ın nükleer programına karşı durduklarını belirtti. “İran ile savaşta değiliz, İran’ın nükleer programıyla savaş halindeyiz” ifadesini kullanan Vance, bu konudaki kararlılıklarından bahsetti.

İRAN’IN NÜKLEER PROGRAMI ÜZERİNE YORUMLAR

Vance, İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesinin uzunca bir süre geriye atıldığını düşündüğünü belirtti. “Bence onların programını gerçekten çok uzun bir süre geriye ittik. Bence İranlıların nükleer silah geliştirebilmeleri için çok uzun yıllar geçmesi gerekecek” şeklinde konuştu. İran’ı nükleer müzakerelerde iyi niyet göstermemekle suçlayan Vance, bu durumun müzakerelerin sonuçsuz kalmasına ve dolayısıyla saldırıların gerçekleşmesine katkı sağladığını ifade etti.

REJİM DEĞİŞİKLİĞİ İSTEYİP İSTEMEDİKLERİ

İran’da rejim değişikliği peşinde olmadıklarını da vurgulayan Vance, “Rejim değişikliği istemiyoruz. Bunu uzatmak istemiyoruz. Nükleer programı sona erdirmek ve ardından İranlılarla burada uzun vadeli bir çözüm hakkında konuşmak istiyoruz” dedi. Vance, bu yaklaşımın uzun vadeli bir istikrar için gerekli olduğunu savundu.

TRUMP’IN KARARI VE YETKİLERİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a saldırı konusundaki nihai kararını saldırılardan hemen önce aldığını söyleyen Vance, ABD’nin sahaya inme niyetinde olmadığını belirtti. Buna ek olarak birçok Demokrat siyasetçinin Trump’ın eylemlerinin anayasa aykırı olduğu yönündeki eleştirilerine yanıt veren Vance, Trump’ın kitle imha silahlarının yayılmasını önlemek üzere harekete geçme adına açık bir yetkiye sahip olduğunu ifade etti.