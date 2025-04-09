İran Nükleer Silah Peşinde Değil

İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN’IN AÇIKLAMALARI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, başkent Tahran’da gerçekleştirilen Ulusal Nükleer Teknoloji Günü etkinliğinde önemli açıklamalarda bulundu. Pezeşkiyan, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını vurgulayarak, “Nükleer silah peşinde değiliz. İsterseniz bin kez denetim yapın, bizde atom bombası yok. Ama nükleer bilime ve nükleer enerjiye ihtiyaç duyuyoruz, çünkü başkaları asla bizim ihtiyaçlarımızı karşılamayacak” ifadelerini kullandı.

ABD İLE MÜZAKERE İÇİN GÜNDEME DEMOKRATİK BİR YOL HARİTASI

Cumartesi günü Umman’da ABD ile gerçekleştirilecek müzakerelerin önemine değinen Pezeşkiyan, “İnşallah cumartesi günü Dışişleri Bakanımız Sayın Arakçi, Dini Lider’in (Hamaney’in) tavsiyeleri doğrultusunda ABD temsilcileriyle dolaylı olarak görüşme gerçekleştirecek” dedi. Pezeşkiyan, İran’ın barış ve güvenlik arayışında olduğunu, ancak kendi kazanımlarını pazarlık konusu yapmayacağını dile getirdi. “Onurumuzla ve başımız dik bir şekilde kendi kazanımlarımızdan vazgeçmeyecek ve bunları pazarlık konusu yapmayacağız” şeklinde konuştu.

ABD’YE YAPILAN ELEŞTİRİLER

Pezeşkiyan, ABD’nin İran’a yönelik tehdit dilinden vazgeçmesini gerektiğini belirterek, “Dini Liderimiz, müzakereye hazır olduğumuzu söyledi, ancak bu doğrudan olmayacak. Çünkü güvenmiyoruz” ifadelerini kullandı. Ayrıca, İran’ın bu görüşmelerde yalnızca kendi isteklerinin kabulünü bekleyen ABD ile muhatap olamayacağını vurguladı.

İSRAİL’İN SALDIRILARINA CEVAP

İran Cumhurbaşkanı, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarına da değinerek, “Siyonist rejim hiçbir insani kaygı ya da uluslararası hukuku dikkate almaksızın kadın, erkek, yaşlı, genç demeden insanları kolaylıkla katlediyor” dedi. Pezeşkiyan, Gazze, Lübnan ve Suriye’deki durumun kendileri için de tehlike oluşturduğuna dikkat çekti ve “Eğer biz savunmasız kalırsak bunlar bizi mi savunacak? Bize yardım mı edecekler?” şeklinde uyarılarda bulundu.