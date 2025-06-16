İran Nükleer Silah Peşinde Değiliz

PEZEŞKİYAN’DAN NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, bugün İran İslami Şura Meclisi’nde yaptığı konuşmada, ülkesinin nükleer silah peşinde olmadığını belirtti. Pezeşkiyan, “Nükleer silah peşinde değiliz. Batı, bizim öyle bir niyetimiz olmadığı halde İran’ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini söylüyor” ifadelerini kullandı. Hükümetinin nükleer programla ilgili ABD ile müzakere yürüttüğünü aktaran Pezeşkiyan, “Nükleer enerjiden yararlanma hakkımız vardır” şeklinde konuştu.

İSRAİL’E KARŞI BİRLİK ÇAĞRISI

Mecliste yaptığı konuşmada Pezeşkiyan, İsrail’in saldırılarına değinerek, “Düşman, bizi ve milletimizi öldürerek ve suikastla sahneden silemez. Çünkü her kahramanın bayrağı düştüğünde, bu bayrağı kaldıracak ve zulme, adaletsizliğe, suça ve ihanete karşı duracak yüzlerce başka kahraman vardır” dedi. İran halkının saldırgan bir tutum içinde olmadığını vurgulayan Cumhurbaşkanı, halkına İsrail’e karşı birlik olma çağrısında bulundu ve “Bugün var olan her türlü ayrılık, sorun ve mesele bir kenara bırakılmalı ve bu soykırımcı, suç dolu saldırganlığa karşı birlik ve bütünlük içinde güçlü bir şekilde durmalıyız” dedi.

DENİZDİKİ OPERASYONLAR SÜRECEK

İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC), yaptığı açıklamada, İsrail’deki hayati hedeflere yönelik etkili, hedefe yönelik ve daha yıkıcı operasyonların, tam yok edilinceye kadar devam edeceğini duyurdu. Bu açıklama, Pezeşkiyan’ın birlik çağrısıyla uyumlu bir şekilde gerçekleşti.