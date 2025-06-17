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Iran Nükleer Silah Sahibi Olamaz

TRUMP’IN İRAN AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya üzerinden bir açıklamada bulundu. “Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Herkes, Tahran’ı derhal tahliye etmeli” sözleriyle dikkat çekti.

NÜKLEER ANLAŞMA İLE İLGİLİ ELEŞTİRİ

Trump, açıklamasında İran ile yapılan nükleer silah anlaşmasına da değindi. “İran, onlara imzalamalarını söylediğim ‘anlaşmayı’ imzalamalıydı. Basitçe ifade etmek gerekirse; İran nükleer silaha sahip olamaz. Bunu defalarca söyledim. Herkes Tahran’ı derhal tahliye etmelidir.” şeklindeki ifadeleriyle sert bir tutum sergiledi.

ÖNEMLİ

Haberler

Iran Nükleer Silah Sahibi Olamaz

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden İran'ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini belirtti ve Tahran'ın acilen tahliye edilmesi gerektiğini açıkladı.
Haberler

Trump, Tahran’daki Herkes Tahliye Edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, İsrail-İran gerginliğine dair endişelerini dile getirdi.

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