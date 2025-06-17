Iran Nükleer Silah Sahibi Olamaz

TRUMP’IN IRAK NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan önemli bir açıklamada bulundu. “Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Herkes, Tahran’ı derhal tahliye etmeli” diyerek İran’ın nükleer silah programına dair endişelerini dile getirdi.

NÜKLEER ANLAŞMA VURGUSU

Açıklamasında, İran ile yapılan nükleer silah anlaşmasına dikkat çeken Trump, “İran onlara imzalamalarını söylediğim ‘anlaşmayı’ imzalamalıydı” ifadesini kullandı. Trump, bu sözleriyle İran’ın nükleer silaha sahip olma konusundaki tutumunu yeniden teyit etmiş oldu. “Basitçe ifade etmek gerekirse; İran nükleer silaha sahip olamaz” dedi.