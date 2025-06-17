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Iran Nükleer Silah Sahibi Olamaz

TRUMP’IN IRAK NÜKLEER SİLAH AÇIKLAMASI

ABD Başkanı Trump, sosyal medya platformu Truth Social’dan önemli bir açıklamada bulundu. “Açıkça söyledim, İran nükleer silah sahibi olamaz. Bunu defalarca söyledim. Herkes, Tahran’ı derhal tahliye etmeli” diyerek İran’ın nükleer silah programına dair endişelerini dile getirdi.

NÜKLEER ANLAŞMA VURGUSU

Açıklamasında, İran ile yapılan nükleer silah anlaşmasına dikkat çeken Trump, “İran onlara imzalamalarını söylediğim ‘anlaşmayı’ imzalamalıydı” ifadesini kullandı. Trump, bu sözleriyle İran’ın nükleer silaha sahip olma konusundaki tutumunu yeniden teyit etmiş oldu. “Basitçe ifade etmek gerekirse; İran nükleer silaha sahip olamaz” dedi.

ÖNEMLİ

Haberler

Iran Nükleer Silah Sahibi Olamaz

ABD Başkanı Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda İran'ın nükleer silahlara sahip olmaması gerektiğini belirterek, Tahran'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini ifade etti.
Haberler

Trump, Tahran’daki Herkes Tahliye Edilmeli

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın başkenti Tahran'ın derhal tahliye edilmesi gerektiğini belirterek, İsrail-İran gerginliğine dair endişelerini dile getirdi.

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