İran Nükleer Silahları Kabul Etmiyor

TUTUMUN NETLİĞİ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, nükleer konudaki tutumlarının kesin olduğunu vurgulayarak, “Nükleer silaha sahip olmak bizim için kabul edilemez ve bu konuda karşı tarafla (ABD ile) aynı görüşteyiz” dedi. Arakçi, başkent Tahran’da, İran İslam Cumhuriyeti’nin kurucusu Ruhullah Humeyni’nin 36’ncı ölüm yıl dönümü öncesi bir törende bu açıklamaları yaptı. Bakan, Humeyni’nin aynı zamanda devrim ve İran’ın dış politikasının mimarı olduğunu belirtti.

Arakçi, “Bizim izlediğimiz yol, onun dış politika anlayışına dayanıyor ve bu politikanın temeli yabancı egemenliğinin reddidir. ‘Ne Doğu ne Batı’ politikası da buradan kaynaklanıyor. İran, yabancı egemenliğini kabul etmez. İmam Humeyni de bunu her zaman vurgulamıştır. Anayasamızın ilk maddesinde de İran’ın zulüm, zorbalık, tahakküm ve boyun eğmeyi reddettiği açıkça belirtilmiştir. Bu yaklaşım, hareketimizin temelidir ve bugün de geçerliliğini korumaktadır” şeklinde konuştu.

NÜKLEER ENERJİYE ÖNEM

İran’ın nükleer enerji ve uranyum zenginleştirmeye verdiği öneme değinen Arakçi, “Nükleer enerji ve zenginleştirme, İran için hayati öneme sahip. Ancak müzakerelerde en temel önceliğimiz, her zaman tahakkümün reddi olmuştur. ‘Zenginleştirme yapmamalısınız’ dayatması, açık bir tahakkümdür. Biz neden zenginleştirme yapmayalım? Bu, İran halkı tarafından asla kabul edilemez” ifadesini kullandı.

Nükleer konusundaki tutumlarının kesin olduğunu belirten Arakçi, “Nükleer silaha sahip olmak bizim için kabul edilemez ve bu konuda karşı tarafla aynı görüşteyiz. Ancak onlar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması’na (NPT) bağlı kalmadılar. Sadece kendi endişelerine dayanarak İran halkını ve gelecek nesilleri haklarından mahrum edemezler. Barışçıl nükleer enerjiye sahip olmak İran’ın en doğal hakkıdır” dedi.

– TAHRAN