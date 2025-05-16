İran Nükleer Tesisler Kapanmayacak, Zenginleştirme Sürecek

İRAN’DAN ABD İLE MÜZAKERELERE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile sürdürülen müzakerelerde güven artırıcı adımlar atmaya istekli olduklarını fakat uranyum zenginleştirme haklarından asla taviz vermeyeceklerini dile getirdi. Tahran Uluslararası Kitap Fuarı’nda yaptığı konuşmada, Arakçi, ABD’nin çelişkili açıklamalarına dikkat çekerek İran’ın temel ilkelerinden ödün vermeyeceğini vurguladı. “Medyada duyurulanlar ile müzakere masasında konuşulanlar her zaman aynı olmuyor. ABD’den gelen çelişkili açıklamalar, Washington’daki odaklanma eksikliğinden mi yoksa müzakere tarzından mı kaynaklanıyor, bilmiyoruz. Ancak İran, kendi pozisyonunun arkasında durmaya devam edecek” şeklinde ifade etti.

NÜKLEER PROGRAMDAKİ DURUMLAR

Arakçi, İran’ın nükleer programı konusunda şeffaflık sağlayabileceğini fakat hiçbir nükleer tesisin kapatılmasının söz konusu olmadığını kaydetti. “Ne medyada ne de müzakere masasındaki pozisyonlarımızda bundan taviz vermeyeceğiz. Bu, İran halkının hakkıdır ve kimse bunu inkar edemez” dedi.

ABD’nin İran’a geçtiğimiz hafta Umman’da gerçekleştirilen dördüncü tur müzakerelerde yazılı bir anlaşma metni sunduğuna dair iddialara yanıt veren Arakçi, “Görüşmeler sırasında karşı tarafa yazılı olarak fikirler iletildi ancak şu ana kadar bize bu tür yazılı bir teklif ulaşmadı. Ancak göndereceklerini söylüyorlar” sözleriyle süreci değerlendirdi.

AMERİKAN ŞİRKETLERİNE İZİN VERİLMESİ

ABD’nin yaptırımları kaldırması durumunda İran’ın Amerikan şirketlerinin ülkede faaliyet göstermesine izin verip vermeyeceği sorusunu yanıtlayan Arakçi, “İran’ın Amerikan şirketlerinin ekonomik varlığına ilişkin bir yasağı yok. Bu yasağı Amerikalılar bizzat uyguladı. İran, Amerikan şirketlerinin petrol ve doğal gaz sektörüne yatırım yapmasını memnuniyetle karşılar” şeklinde değerlendirmede bulundu.