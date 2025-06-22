İran Nükleer Tesislerine Saldırı Gerçekleşti. IAEA, Radyoaktif Seviyenin Artmadığını Belirtti. Türkiye, Potansiyel Tehlikeleri İzleyecek. Enerji Uzmanları, Riskleri Değerlendiriyorlar. Nükleer Salgın Önlemler Alınıyor. Radyoaktif İyot Tabletleri Dağıtılabilir

AMERİKAN UÇAKLARININ İRAN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRISI

Amerikan uçakları, İran’ın Fordo, Natanz ve İsfahan’daki nükleer tesislerini hedef aldı. Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu’ndan (IAEA) gelen açıklamada, Fordo tesisinin çevresindeki radyasyon seviyesinde bir artış görülmediği aktarıldı. Kurumun başkanı Rafael Grossi, Pazartesi günü başkanlar kurulunu olağanüstü bir toplantıya çağırdığını ifade etti. Uzmanlar, yeraltındaki bu tesislere yönelik saldırının olası sonuçlarını değerlendirdi.

NÜKLEER SIZINTI RİSKİ DÜŞÜK

BBC Türkçe’ye görüş veren uzmanlar, mevcut koşullarda büyük ölçekli bir nükleer sızıntının olasılığının düşük olduğunu belirtiyor. Radyasyon sızıntısının etkisi, hedef alınan tesislerin türüne bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Uzmanlara göre enerji üreten nükleer santrallerin hedef alınması, daha fazla risk taşıyor. Nükleer yakıt olarak kullanılan uranyum, aynı zamanda nükleer bombaların yapımında da kullanılabiliyor. Uranyum zenginleştirme tesislerinde oluşabilecek hasarın yol açacağı sızıntılar ise daha sınırlı olabiliyor.

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Enerji Enstitüsü’nden Nükleer Uzman Profesör Doktor İskender Atilla Reyhancan, İsrail’in hedef aldığı tesislerin enerji üreten santraller yerine uranyum zenginleştirme tesisleri olduğunu belirtiyor. Bu zenginleştirme tesislerinde gaz halindeki uranyum, santrifüj adı verilen cihazlarda uranyum-238 ve uranyum-235 izotoplarına ayrıştırılıyor. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı tarafından 21 Haziran’da yapılan açıklamada, ABD’nin hedef aldığı tesislerde nükleer malzeme bulunmadığı veya düşük seviyelerde doğal ya da az zenginleştirilmiş uranyum olduğuna dikkat çekildi.

NATANZ TESİSİNDE OLASI RİSKLER

Prof. Dr. Reyhancan, Natanz tesisi üzerinden potansiyel riskler hakkında bilgi veriyor. “İçinde gaz santrifüj sistemleri bulunuyor ve bunlar da zenginleştirme yapmakta. Nükleer tesisler genellikle uçak düşmesi ya da bombalama gibi dış etkilere karşı dayanıklı olarak tasarlanmış” diyor. Bu tesislerin içinde bir fisyon olayı oluşmadığı için, sadece zenginleştirilmiş uranyum malzemesinin açığa çıkması ihtimali var. Bu durumu Türkiye’nin etkileneceği şekilde yorumlamayan Reyhancan, “Burada da lokal, o bölgeyi etkileyebilecek bir durum söz konusu” ifadelerini kullanıyor.

Ankara Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Yücel, uranyum zenginleştirme tesisinin vurulmasının ardından çıkabilecek gazın tehlikelerine dikkat çekiyor. “Uranyum hekzaflorür gazı risk teşkil ediyor. Radyotoksik ve aşındırıcı bir gaz” diyor. Yücel, bu gazın gözlere, deriye, akciğerlere ve böbreklere zarar verebileceğini belirtiyor. Fordo tesisinin en bilinen yer olması nedeniyle, bu tesise yönelik yapılacak saldırılarda sığınak patlatıcı bombaların etkili olacağı düşünülüyor.

BÜYÜK BİR FELAKETİN ÖNÜNE GEÇMEK İÇİN ÖNLEMLER

Prof. Dr. Haluk Yücel, nükleer reaktörlerin hasar görmesi durumunda üretilecek radyoaktif izotopların değişkenlik göstereceğini belirtiyor. Ayrıca, radyoaktif maddelerin Türkiye’ye ulaşması durumunda yaşanabilecek sonuçlara dikkat çekiyor. “Bu sızıntı yağmur şeklinde ya da havadan çökelme ile olabilir,” diyor. Türkiye’de olası radyoaktif sızıntılarla ilgili sorumluluk, AFAD ve Nükleer Denetleme Kurumu (NDK) ile ilişkilidir. Uzmanlar, erken uyarı sistemlerinin nükleer felaketlere karşı ilk savunma hattı olduğunu vurguluyor.

NDK, Radyasyon İzleme ve Uyarı Sistemi Ağı (RADİSA) aracılığıyla Türkiye genelinde radyasyon ölçümleri yapıyor. Prof. Dr. İskender Atilla Reyhancan, RADİSA’nın Avrupa Birliği ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı sistemlerine bağlı olduğunu ve sürekli ölçüm yaptığını belirtiyor. Ayrıca, “Bazen ani yükselmeler olabiliyor. Eğer bu yükselme uzun sürerse sistem alarm veriyor,” diyor.

İsrail’in İran nükleer tesislerine 13 Haziran’da düzenlediği hava saldırısından sonra, NDK tarafından yapılan açıklamada Türkiye’deki radyasyon seviyelerinde artış olmadığını belirtildi. Radyasyon sızıntısı halinde AFAD’ın devreye gireceği ve gerekli tedbirleri alacağı bilgisi verildi. Prof. Dr. Haluk Yücel, “NDK’nın elinde radyoaktif iyot tabletleri vardır. Sınırdaki kişilere dağıtılır,” diyor. Prof. Dr. Reyhancan da “Eğer gerekirse bazı bölgelerde karantina veya tahliye yapılabilir,” şeklinde uyarıda bulunuyor. Ancak Reyhancan, böyle bir durumun yaşanmasının düşük ihtimalli olduğunu kaydediyor.