İran Ordusu, İsrail’e Füze Fırlattı

İRAN ORDUSU MİSİLLEME SALDIRISI BAŞLATTI

İsrail’in İran’ın çeşitli kentlerine düzenlediği saldırılar sonrasında İran ordusu misilleme saldırısı gerçekleştirdi. İran ordusu, iskender balistik füzeleri ile İsrail’e yüzlerce saldırı düzenlediği bildiriliyor. Tel Aviv üzerindeki hava olaylarında çok sayıda roketin görüldüğü ve bazı bölgelerden dumanların yükseldiği aktarıldı. İran’dan fırlatılan füzelerin İsrail’e ait 7 farklı noktaya isabet ettiği, bu alanlarda çalışmaların sürmekte olduğu ifade edildi.

KIZIL DAVUT YILDIZI AÇIKLAMA YAPTI

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı tarafından yapılan açıklamaya göre, şu ana dek 17 kişinin yaralandığı bildiriliyor. İsrail ordu radyosunun haberinde, isabet alan bölgelerde ekiplerin müdahalesinin devam ettiği vurgulandı. İsrail ordusu, İran’dan gelen birçok füzenin ülkeye fırlatıldığını ve hava savunma sistemlerinin bu saldırıları önlemek için etkin bir şekilde çalıştığını duyurdu. İran’ın düzenlediği misilleme saldırıları dolayısıyla İsrail genelinde sürekli alarmlar aktif hale geliyor.