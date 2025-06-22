İran Ordusu, İsrail’e Füze Gönderdi

İran ordusu, ABD’nin nükleer tesislerine yönelik düzenlediği saldırı sonrasında İsrail’in 10 ayrı noktasını balistik füzelerle hedef aldı. Bu füze saldırısında toplamda 16 kişi yaralandı. İsrail ile İran arasındaki çatışma 10’uncu güne girmiş durumda. Karşılıklı çapraz saldırılar sürerken, ABD gece saatlerinde İran’ın Fordow dahil olmak üzere 3 nükleer tesisine saldırı gerçekleştirdi. Bu saldırı sonrasında İran ordusu İsrail’e balistik füze saldırıları başlattı.

İSRAİL’DE YARALILAR VAR

İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada, Hezbollah ve Tel Aviv başta olmak üzere 10 değişik noktaya düzenlenen saldırılarda 16 kişinin yaralandığı ifade edildi. İran, saldırı dalgasını toplamda 27 füzeden oluşacak şekilde iki ayrı dalga halinde fırlattı. İlk dalga 22 füzeden, ikinci dalga ise 5 füzeden meydana geldi.

DÜZENLİ SALDIRILAR SÜRÜYOR

İsrail Savunma Kuvvetleri’nin (IDF) yaptığı açıklamaya göre, İran’ın gerçekleştirdiği son füze saldırıları sona erdi ve halkın artık sığınaklardan çıkabileceği bildirildi. Açıklamada, “etkilenen bölgelerden raporlar alındığı” ve ülke genelinde pek çok noktada acil müdahale ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğü aktarıldı.