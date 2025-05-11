İran, Pakistan-Hindistan Ateşkesini Destekliyor

İRAN’IN ATEŞKES ANLAŞMASINA İLİŞKİN MEMNUNİYETİ

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, Pakistan ve Hindistan arasında imzalanan ateşkes anlaşmasını olumlu bir şekilde değerlendirdi. İran resmi haber ajansı IRNA’ya göre, Bekayi, bu anlaşmanın iki ülke tarafından iyi bir fırsat olarak kullanılması gerektiğini vurgulayarak, gerginliklerin azaltılması ve bölgede kalıcı barışın sağlanması için yapılan çabaların önemini belirtti.

İKİ ÜLKE LİDERLERİNE ÇAĞRI

Bekayi, Pakistan ve Hindistan liderlerinin çatışmaları sona erdirmesini “sorumlu ve akıllıca bir hareket” şeklinde tanımladı. Hindistan ile Pakistan arasındaki durumun hızlı bir şekilde normale dönmesi konusunda umutlu olduğunu dile getirdi.