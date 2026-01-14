İran Protestolarında Ölüm Olayları Artiyor: Trump Davranış Seçeneklerini Değerlendiriyor

İran’da devam eden protestoların 17. gününde hayatını kaybedenlerin sayısının 2,550’ye ulaştığı bildirildi. ABD merkezli insan hakları aktivistleri, 12’si 18 yaşından küçük olmak üzere 2,403 protestocunun ve emniyet güçlerine bağlı 147 kişinin öldüğünü, toplamda ölenlerin sayısının 2,550’ye çıktığını aktardı. Olaylar sırasında yaralanan 1,134 kişi olduğu ve gözaltına alınanların sayısının 18,434’e ulaştığı belirtildi.

TRUMP’TAN PROTESTOLARA DEVAM EDİN ÇAĞRISI

Protestolarla ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump’tan önemli bir açıklama geldi. İran halkına “resmi kurumları ele geçirme” çağrısında bulunan Trump, “Protesto gösterilerine devam edin, yardım yolda” ifadesini kullandı. Trump’ın İran’a karşı hangi adımları atabileceği ise merak ediliyor. İngiliz Telegraph gazetesinin haberine göre Trump’ın önünde dört seçenek bulunuyor.

SEMBOLİK SALDIRILAR

İlk seçenek, sembolik saldırılar. Bu tür bir saldırıyla Trump’ın protestocuların ölümüne dair daha önce dile getirdiği tehditleri gerçekleştirmiş olacağı ifade ediliyor. Sembolik saldırıların hedefleri arasında Devrim Muhafızları Ordusu’nun üsleri, füze tesisleri ya da Tahran’daki resmi binalar yer alıyor. Ancak bu tür saldırıların, ABD’nin niyetinin ciddi olmadığı izlenimi yaratabileceği ve beklenmedik sonuçlarla karşılaşabileceği vurgulanıyor.

GENİŞ KAPSAMLI BOMBARDIMAN

ABD’nin önündeki bir diğer seçenek ise İran’a yönelik sürekli bir geniş kapsamlı bombardıman. Bu tür bir saldırının daha uzun süreli olması gerektiği, yalnızca karargahları değil, aynı zamanda Devrim Muhafızları ve Besiç güçlerinin kullandığı birçok üssü hedef alması gerektiği belirtildi. Ancak böyle bir saldırının rejimi zayıflatabileceği ve mevcut durumda ABD’nin bölgedeki uçak gemilerinin bulunmadığı, en yakın olanının da Güney Çin Denizi’nde yer aldığı kaydediliyor.

Uzmanlar, bölgedeki üslerde bulunan savaş uçaklarının kullanılabileceğini, fakat ev sahibi ülkelerin misilleme korkusu nedeniyle bu üslerin İran’a karşı operasyonlarda kullanılmasına izin vermeyebileceğini belirtiyor. Ayrıca, böylesi bir bombardımanın dahi İran sokaklarındaki rejim şiddetini durdurma kapasitesine sahip olmadığı ifade ediliyor.