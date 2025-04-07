İran Radar Ağını Genişletiyor

BÖLGESEL GERİLİMİN ARTMA NEDENLERİ

Orta Doğu’da bölgesel gerilim uzun süredir yükselmeye devam ediyor. Açık kaynaklardan gelen analizlere göre, İran, uzun menzilli uçakları, füzeleri ve insansız hava araçlarını tespit etmek için tasarlanan Ghadir radar ağını genişleterek askeri savunma kabiliyetlerini güçlendiriyor. Newsweek’in raporuna göre, İran bu yeni radarları Tebriz yakınlarındaki kuzeybatıda ve Basra Körfezi kıyısındaki stratejik bölgelere yerleştirerek, ABD ve İsrail’den gelebilecek olası tehditlere karşı hava savunmasını artırıyor.

ASKERİ STRATEJİNİN MODERNİZASYONU

Ghadir radar sisteminin genişletilmesi, İran’ın Orta Doğu’daki artan gerginlik ortamında askeri altyapısını modernize etme çabalarının önemli bir göstergesi. Çeşitli hava tehditlerini izleme kapasitesine sahip bu gelişmiş radarlar, bölgenin güvenlik durumunun giderek istikrarsız hale geldiği bir dönemde İran’ın geniş çaplı savunma stratejisinin kritik bir parçasını oluşturuyor.

GHADIR RADARI HAKKINDA BİLGİLER

Yüksek frekanslı ve ufuk ötesi bir sistem olan Ghadir radarı, görüş hattı ötesindeki tehditleri tespit edebiliyor. Bu özellik, gelen uçakları, seyir füzelerini ve balistik füzeleri 680 mil ve uçakları 370 mil mesafeden takip edebilmesi anlamına geliyor. Radarın alçak uçuş yapan ve gizli hedefleri tespit etme yeteneği, onu İran’ın savunma altyapısının kritik bir parçası haline getiriyor. Ayrıca, sistemin elektronik harbe karşı dirençli olması, zorlu koşullarda bile operasyonel kalabilmesini sağlıyor. İlk olarak 2011’de tanıtılan Ghadir radarı, İran’ın S-300 sistemleri ve yerli üretim füze bataryaları ile birlikte hava savunma ağının temel taşını oluşturuyor. Bu radarlar, İran’ın sınırları ve stratejik Basra Körfezi nakliye hatları boyunca konumlandırılmıştır, bu da havadan ve denizden gelen tehditleri izleme ve yanıt verme kapasitesini artırıyor.

İSRAİL’İN HAVA SALDIRILARI

Geçtiğimiz yıl, İsrail İran’ın derinliklerine yönelik hava saldırıları gerçekleştirdi ve önemli askeri hedefleri vurdu. Uydu görüntüleri, bu saldırıların İran’ın askeri altyapısına ciddi hasar verdiğini ortaya koydu. O tarihten bu yana, iki taraf arasındaki gerilim sürmeye devam ediyor ve her biri savunmalarını güçlendirme çabalarını artırıyor. ABD ve İsrail ile olan gerginliklerin artması, İran’ın radar ağının genişlemesinin bölgesel güvenlik dinamiklerinin şekillenmesine yardım edebileceğini gösteriyor.