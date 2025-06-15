İran Rafineri Çalışıyor, Saldırı Yok

İRAN PETROL BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

İran Petrol Bakanlığı, İsfahan Rafinerisi’nin tam kapasiteyle faaliyetine devam ettiğini belirtti. Bakanlığın Halkla İlişkiler Dairesi, İsfahan’daki petrol rafinerisiyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, rafineriye yönelik herhangi bir saldırının olmadığı bildirildi.

RAFİNERİ FAALİYETLERİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Yapılan açıklamada, İsfahan Rafinerisi’nin faaliyetlerini eksiksiz sürdürdüğü ve yakıt üretme ile tedarik sürecini kesintisiz bir şekilde gerçekleştirdiği aktarıldı. Bu durum, rafinerinin günlük üretim kapasitesinde herhangi bir azalma olmadığını gösteriyor.