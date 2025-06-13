İran Rafineri Zarar Görmedi, Duyuruldu

İRAN PETROL SEKTÖRÜNE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRILAR VE TEPKİLER

İran Ulusal Rafineri ve Petrol Ürünleri Dağıtım Şirketi, İsrail’in saldırılarında ülkenin petrol tesislerine yönelik bir zarar olmadığını belirtti. Şirketin İran devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “İsrail’in bugünkü saldırılarında ülkemizin rafineri tesisleri ve petrol depoları herhangi bir zarar görmemiştir” ifadelerine yer verildi. Ülke genelindeki yakıt dağıtımının kesintisiz şekilde sürdüğü de vurgulandı.

SALDIRILAR VE YASAL SONUÇLAR

İsrail, sabah erken saatlerde İran’ın değişik şehirlerine yönelik hava saldırıları düzenledi. Bu saldırılarda nükleer tesislerin ve askeri noktaların hedef alındığı öne sürüldü. Söz konusu eylemlerde birçok üst düzey İranlı komutanın ve bilim insanının hayatını kaybettiği bildirildi. Bu durum, bölgedeki gerilimi arttıran bir gelişme olarak değerlendiriliyor.