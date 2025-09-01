İran, Rusya İle İş Birliği Yapıyor

İRAN CUMHURBAŞKANI’NDAN PUTİN İLE GÖRÜŞME AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Şanghay’da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, “Şanghay gibi uluslararası örgütler, çok taraflılık fikrinin hayata geçirilmesi için uygun bir zemin sunuyor” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, Şanghay İşbirliği Örgütü’nün (ŞİÖ) 25’inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi kapsamında, Rusya ile olan sürekli etkileşim sürecinin İran için son derece değerli olduğunu belirtti. Ayrıca, iki ülke arasında imzalanmış kapsamlı stratejik ortaklık anlaşmasının ikili ilişkilerin güçlenmesi ve iş birliğinin artmasına yardımcı olacağına dikkat çekti. Pezeşkiyan, “Avrasya Ekonomik Birliği çerçevesinde yapılacak iş birliği, iki ülke arasındaki etkileşimlerin hızlanmasını ve kolaylaştırılmasını sağlayacak” dedi.

ANLAŞMALAR VE İŞ BİRLİĞİNDE DEVAM VURGUSU

Pezeşkiyan, Rusya ile varılan anlaşmaların uygulanmasının hızlandırılmasına yönelik sürecin kendisi tarafından şahsen takip edildiğini ifade etti. Ayrıca, “İki ülke arasındaki deneyim paylaşımı ile bilimsel ve akademik iş birliği, İran ve Rusya’nın bu alanlardaki kapasitelerinin birleşmesini sağlayacak ve bu durum ikili ilişkilerin her alanda genişlemesi için bir zemin oluşturacaktır” şeklinde konuştu.

ABD’NİN TEK TARAFLILIĞI VE ÇOK TARAFLILIK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ve müttefiklerinin çabalarının tek taraflılık üzerine olduğunu belirtti ve ŞİÖ Zirvesi’nde çok taraflılığın teşvik edilmesi konusunda yapılan çalışmalara vurgu yaptı. “Şanghay gibi uluslararası örgütler, çok taraflılık fikrinin hayata geçirilmesi için uygun bir zemin sunuyor” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Putin ise, iki ülke arasındaki ilişkilerin imzalanan kapsamlı stratejik ortaklık anlaşması ile birlikte dostane bir şekilde geliştiğini belirtti. Ticaret hacmindeki artışa dikkat çeken Putin, İran ile Avrasya Ekonomik Birliği arasındaki serbest ticaret anlaşmasının iş birliği için önemli katkı sağlayacağına değindi. Ayrıca, İran’ın barışçıl nükleer faaliyetleri konusunda iki ülkenin iş birliğinin devam ettiğini ifade etti.

KAPSAMLI STRATEJİK ORTAKLIK ANLAŞMASI

İran ve Rusya, Moskova’da imzaladıkları Kapsamlı Stratejik Ortaklık Anlaşması ile askeri, güvenlik, enerji ve ekonomik alanlarda ilişkileri daha ileriye taşıma konusunda mutabakata varmıştı.