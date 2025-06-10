İran, Rusya’yla 8 Nükleer Santral İnşa Edecek

İRAN’DA YENİ NÜKLEER ENERJİ SANTRALLERİ

İran, Rusya ile daha önce imzaladığı anlaşma kapsamında ülkesinde 8 yeni nükleer enerji santrali inşa ediyor. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, bu konuda meclis üyeleriyle yaptığı görüşmede detayları paylaştı. İslami, planlanan reaktörlerden 4’ünün güneydeki Buşehr eyaletinde inşa edileceğini açıkladı.

BÜŞEHİR NÜKLEER SANTRALİ’NDEN BAHSETTİ

Meclis üyelerine, Buşehr Nükleer Santrali’nde devam eden 2. ve 3. üniteler ile ilgili de bilgi veren İslami, bu projelerin İranlı firmalar tarafından gerçekleştirildiğini vurguladı. İslami, bu ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, enerji geliştirme stratejisini değerlendirerek İran’ın nükleer enerji üretim kapasitesini üç katına çıkarmayı planladıklarını aktardı.

RUSYA İLE STRATEJİK İŞBİRLİĞİ

Rusya’nın Mayıs 2011’de tamamladığı Buşehr Nükleer Santrali, İran’ın sivil nükleer enerji programı açısından kritik bir öneme sahip. Bu santral, Rusya’nın Devlet Atom Enerjisi Şirketi Rosatom ile uzun dönemli işbirlikleri yürütüyor.