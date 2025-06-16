Haberler

İran Sağlık Bakanlığı, 224 Kişi Hayatını Kaybetti

İRAN SALGINDA KAYIPSIZ GİRMİYOR

İran Sağlık Bakanlığı, son günlerde yaşanan saldırılardan etkilenenlerin sayısını duyurdu. Açıklamada, “İsrail’in saldırılarında 224 kişi hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi. Bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir konu haline geliyor.

SALDIRILARIN ETKİLERİ CİDDİYETLE DEVAM EDİYOR

Cuma gününden itibaren yapılan saldırılarda kayıpların artması, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırıyor. İşlerin daha da kötüleşmemesi için acil önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor. Bu olaylar, İran için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Üsküdar Meydanı’nda Özgür Gazze Mitingi Yapıldı

Üsküdar Meydanı'nda, Saadet Partisi öncülüğünde 'Gazze ablukada, insanlık ayakta' vurgusuyla bir miting gerçekleştirildi.
Haberler

Kahta’da İki Grup Arasında Kavga

Adıyaman'da iki yabancı grup arasında başlayan tartışma, taş ve sopalarla yapılan kavgaya dönüştü. Olayda 10 kişi yaralandı; polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.