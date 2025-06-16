İran Sağlık Bakanlığı, 224 Kişi Hayatını Kaybetti

İRAN SALGINDA KAYIPSIZ GİRMİYOR

İran Sağlık Bakanlığı, son günlerde yaşanan saldırılardan etkilenenlerin sayısını duyurdu. Açıklamada, “İsrail’in saldırılarında 224 kişi hayatını kaybetti” ifadelerine yer verildi. Bu durum, uluslararası kamuoyunun dikkatini çeken önemli bir konu haline geliyor.

SALDIRILARIN ETKİLERİ CİDDİYETLE DEVAM EDİYOR

Cuma gününden itibaren yapılan saldırılarda kayıpların artması, bölgedeki gerginliği daha da tırmandırıyor. İşlerin daha da kötüleşmemesi için acil önlemler alınması gerektiği ifade ediliyor. Bu olaylar, İran için büyük bir endişe kaynağı oluşturuyor.