İran Sağlık Bakanlığı, 224 Öldü

İSRAİL SALDIRILARINDA CAN KAYBILARI ARTMAKTADIR

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 224’e, yaralı sayısının ise bin 481’e ulaştığını bildirdi. 13 Haziran tarihinden bu yana İran ve İsrail arasında süregelen çatışmalarda iki tarafta da ciddi can kaybı ve yaralanmalar görülüyor.

SALDIRILARDA YARALI SAYISI YÜKSEK

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, yaptığı açıklamada, saldırıların başlamasından bu yana çoğunluğu sivil olan 224 kişinin yaşamını yitirdiğini ve yaralı sayısının ise bin 481’e yükseldiğini ifade etti. Kermanpur, “Bin 277 kişi tedavi altına alındı. Yaralıların yüzde 90’ından fazlası sivil. Bu durum, İsrail sadece askeri hedefleri vuruyor söyleminin tamamen asılsız olduğunu gösteriyor” şeklinde konuştu.

İRAN’IN SALDIRILARININ SONUÇLARI

İran’ın İsrail’e gerçekleştirdiği saldırılarda ise 14 kişinin hayatını kaybettiği belirtiliyor. Çatışmaların taraflar üzerinde yarattığı bu etkiler, bölgedeki güvenlik durumu açısından önemli bir göstergedir.