İran Sağlık Bakanlığı, 224 ölü ve 1481 yaralı belirtti

İSRAİL SALDIRILARINDAN KAYBOLANLAR ARTIYOR

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 98 artarak 224’e, yaralıların sayısının ise 1481’e yükseldiğini duyurdu. İki tarafın da birbirlerine saldırmasıyla çatışmaların şiddeti arttı. İran’da İsrail saldırıları sonucunda ölenlerin sayısı 224’e ulaştı. Yaralı sayısının ise 1481 bulunduğu bilgisi verildi.

İSRAİL’İN YENİ SALDIRILARI VE İRAN CEVABI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İsrail Hava Kuvvetleri, batı İran’daki onlarca karadan karaya füze hedefine yönelik bir dizi hava saldırısı başlattı.” açıklamasında bulundu. İran Devrim Muhafızları Ordusu, İstihbarat Başkanı Muhammed Kazemi’nin İsrail saldırılarında hayatını kaybettiğini doğruladı. Kazemi’nin yardımcısı Hasan Mohaqiq ile komutan Mohsen Baqeri’nin de saldırıda yaşamını yitirdiği belirtildi. İran akşam saatlerinde İsrail’e yönelik bazı füzeler fırlattı ve bunların kuzeydeki Hayfa ile güneydeki bazı bölgeleri hedef aldığı kaydedildi.

İSRAİL’DE ACİL DURUM VE YARALANMALAR

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Hayfa’da iki binada yangın çıktığını ve dört kişinin yaralandığını bildirdi. Aynı durum güneydeki Lakhish bölgesinde de yaşandı. Öte yandan, Batı Şeria’nın Ramallah kenti çevresinde hava savunma sistemleri tarafından düşürülmeye çalışılan bir füzenin parçalarının yangına neden olduğu aktarıldı. Sosyal medyada, İran’dan atılan füzelerin gökyüzünde ışık izi bıraktığı görüntüler paylaşıldı. İsrail ordusu, vatandaşları güvenli sığınaklara girmeleri konusunda uyardı.

NETANYAHU’NUN AÇIKLAMALARI VE TRUMP’IN MÜDAHALE BELİRSİZLİĞİ

Netanyahu, “Tahran yanıyor. Görevi tamamlamakta kararlıyız.” sözleriyle saldırılarının amacını açıkladı. Trump ise ABC News’e yaptığı açıklamada, “ABD’nin müdahil olmadığını ancak müdahil olmamız mümkün.” ifadesini kullandı. Ayrıca, Putin’in arabulucu olma isteğine açık olduğunu belirtti. İsrail ordusu, “İran’dan 50 balistik füze ateşlendi.” açıklamasında bulunarak, halka sığınaklara gitmeleri konusunda talimat verdi.

İSRAİL VE İRAN ARASINDA ATEŞKES OLMAYACAK

Axios’a konuşan bir yetkili, “İsrail şu anda ateşkesle ilgilenmiyor çünkü henüz tüm hedeflerini gerçekleştirmedi.” dedi. Yaşanan çatışmalar ve karşılıklı saldırılar sonucunda siviller arasında kayıplar da yükseliyor. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, “Bize saldırı olmazsa karşılık vermeyiz.” açıklamasında bulundu. İran’da tüm eğitim kurumları bir süreliğine kapatıldı, İsrail’de ise olağanüstü hal 30 Haziran’a kadar uzatıldı.

TÜRKİYE VE DİĞER ÜLKELERİN TEPKİSİ

Her iki taraf arasında süregeldiği anlaşılan bu çatışmalara karşılık olarak, Türkiye başta olmak üzere birçok ülke İsrail’i kınadı. İsrail Ordusu, İran’dan gelen yeni bir saldırı olduğuna dair açıklamalar yaptı ve İran’ın füze saldırısını gündeme getirdi. Netanyahu, “Bu bir kurtuluş savaşıdır, İran sivilleri öldürmenin bedelini çok ağır ödeyecek.” şeklinde konuştu.