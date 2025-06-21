İran Sağlık Bakanlığı, 400 Ölü Bildirdi

İRAN’DA HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI ARTMAKTA

İran Sağlık Bakanlığı, İsrail’in saldırılarında şimdiye kadar 400’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 3 binden fazla kişinin de yaralandığını bildirdi. Devlet yetkilileri, ölümlerin büyük bir kısmının sivil olduğunu ifade ediyor. Bugün, İran’a yönelen saldırılar sürerken, İsrail, İran Devrim Muhafızları’na ait Kudüs Gücü’nün silah transfer birimi sorumlusunu hedef aldı. Komutan Behnam Şehriyari, İran’ın batısında düzenlenen bir hava saldırısında öldürüldü. Şehriyari’nin aracına yapılan saldırının görüntüleri İsrail ordusu tarafından yayımlandı.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINDAKİ VERİMLİLİK ORANI YÜZDE 99

İsrail ordusu, savaşın başlangıcından bu yana İran tarafından fırlatılan binden fazla insansız hava aracından yüzde 99’unun etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bu doğrultuda, 470’ten fazla İHA’nın vurulduğu iddia ediliyor. Diğer taraftan, İran devlet medyası, tanınmış nükleer bilim insanı İsar Tabatabaei Ghomsheh’in eşiyle birlikte Tahran’daki evinde öldüğünü duyurdu. Sharif Teknoloji Üniversitesi’nde görev yaptığı belirtilen Ghomsheh’in nükleer programdaki rolüne dair detaylar ise paylaşılmadı.

ULUSLARARASI TEPKİLER VE ASKERİ HAREKETLİLİK

İran Siber Polisi’nin (FATA) genel merkezinin İsrail hava saldırılarıyla ağır hasar aldığı kaydedildi. Ayrıca Almanya, güvenlik endişeleri nedeniyle Tahran’daki büyükelçilik personelini geçici olarak yurtdışına taşıma kararı aldı. ABD’ye ait altı adet B-2 tipi hayalet bombardıman uçağının, Guam Üssü’ne doğru hareket ettiği bildirildi. Askeri analistler, bu uçakların Diego Garcia Üssü’ne ulaşması halinde bunun İran’a yönelik bir “askeri sinyal” olabileceğini öne sürdü. ABD merkezli SkyNews, Orta Doğu’ya çok sayıda askeri uçağın hareket ettiğine dair haberler yayınladı.