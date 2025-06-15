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İran Saldırıda 9 Genelkurmay Öldü

İRAN YÖNETİMİ AÇIKLADI

İran yönetimi, Devrim Muhafızları Hava ve Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade’nin yaşamını yitirdiği İsrail saldırısında 8 generalin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, bu saldırıda sadece Hacızade’nin değil, aynı zamanda Mahmud Bakıri, Davud Şeyhiyan, Muhammed Bakır Tahirpur, Mensur Seferpur, Mesud Tayyib, Hüsrev Hasani, Cevad Cursera ve Muhammed Ağacaferi isimli 8 generalin de hayatını kaybettiği ifade edildi.

OLAYIN DETAYLARI

Açıklamada, generallerin isimleri verilerek, İsrail’in söz konusu saldırısının ne kadar yıkıcı sonuçlar doğurduğu vurgulandı. Bu kayıplar, İran’da askeri ve siyasi çevrelerde büyük bir yankı uyandırdı ve güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

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