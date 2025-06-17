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İran Saldırıları Artacak, Cezalandırıcı Olacak

İRAN’DAN CEZALANDIRICI SALDIRILAR AÇIKLAMASI

İran Genelkurmay Başkanı Abdurrahim Musevi, İsrail’e yönelik saldırıların artacağı konusunda bilgi verdi. Musevi, bugüne kadar gerçekleştirilen operasyonların caydırıcılık amacı taşıdığını dile getirerek, “Ancak yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlayacak” ifadesini kullandı. İran’ın saldırılara yanıt vermeye devam edeceğini belirten Musevi, ülkesinin tarih boyunca saldırı ve işgallere karşı metanet gösterdiğinin altını çiziyor.

TEL AVİV VE HAYFA’YA UYARI

Tümgeneral Musevi, “Şimdiye kadar gerçekleştirdiğimiz operasyonlar caydırıcı nitelikteydi. Ancak yakın zamanda cezalandırıcı saldırılar başlayacak. İşgal altındaki topraklarda, özellikle Tel Aviv ve Hayfa’da yaşayanlar, Netanyahu’nun vahşi hırslarının kurbanı olmamak ve hayatlarını kurtarmak için bu bölgeleri terk etsinler” şeklinde bir açıklama yaptı. Bu ifadeleriyle, İran’ın duruşunu ve beklenen saldırıların ciddiyetini vurguluyor.

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