İran Saldırıları İçin Ağır Kayıplar Var

İRAN’IN SALDIRILARI SONRASI YARALANANLAR

İran dün gece yarısı İsrail’e balistik ve hipersonik füzelerle saldırarak büyük bir kaos yarattı. Bu saldırılar sonucunda toplamda 208 kişi yaralandı. Saldırılar sonrası konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, “Çok hüzünlü ve zor bir sabah” ifadelerini kullandı. Herzog, yaralıların iyileşmesi ve kayıp olanların bulunması adına dualar edeceğini belirtti.

ÖLÜ SAYISI VE GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER

İsrail’in İran’a 13 Haziran’da başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu ile İran’ın yaptığı misilleme saldırıları üçüncü gününde devam ediyor. İsrail’in saldırıları sonucunda aralarında İran Genelkurmay Başkanı Bakıri ve Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Selami gibi yüksek rütbeli askerlerin de bulunduğu en az 78 kişi hayatını kaybetti. Sivil kayıplar arasında çoğunlukla 320 kişinin yaralandığı bilgisi verildi. İran ise, İsrail’e yönelik başlattığı “Gerçek Vaat 3” isimli saldırıda drone’larla beraber yüzlerce balistik füze fırlattı.

BAT YAM VE REHOVOT’TA TEHLİKELİ DURUM

Tel Aviv’de meydana gelen patlamaların yanı sıra Bat Yam kentinde 3 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi yaralandı. Bazı füzelerin, İsrail’in hava savunma sistemi “Demir Kubbe”yi aşarak patlamalara neden olduğu bildirildi. Herzog, X hesabından yaptığı paylaşımda İran saldırılarında 10 İsrailli’nin öldüğünü ve 208 kişinin yaralandığını duyurdu. “Kardeşlerimiz öldürüldü ve yaralandı. Bu acı trajedi nedeniyle kurbanların ailelerinin acısını paylaşıyorum” dedi.

ENKAZ ALTINDA KALANLAR VE İNSANLARIN MAHSUR KALMASI

Saldırının etkileri arasında Bat Yam’daki bir binanın kısmen yıkıldığı ve enkaz altında kalan kişilerin olabileceği bilgisi yer aldı. Kızıl Davut Yıldızı ve diğer sivil savunma ekipleri, yıkılan binalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor. Ayrıca, yine İran’ın düzenlediği misilleme saldırısında, başkent Tel Aviv’de bulunan Weizmann Bilim Enstitüsü de hedef alındı ve enstitüye ait laboratuvarlardan en az birinin ağır hasar gördüğü belirtildi. Bununla birlikte, enstitüde insanların mahsur kalması konusunda endişeler olduğu ifade edildi.

TEL AVİV’DE YIKIM TEHLİKESİ

İsrail basınındaki haberlere göre, Tel Aviv Belediyesi, İran füzelerinin isabet ettiği bazı binaların yıkılma ve çökme tehlikesi taşıdığını duyurdu. Bu durum, bölgede yaşayan halk arasında derin bir endişe yaratıyor.