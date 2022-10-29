İran: Saldırının faili öldü

İran’da 26 Ekim’de Şah Çerağ Camii’ne gerçekleştirilen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği saldırı ile ilgili açıklama geldi.

İran resmi ajansı IRNA’ya konuşan Fars eyaletinin Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı İsmail Muhibbipur, “Şah Çerağ Camii’nin ziyaretçilerine saldıran terörist hastanede tüm çabalara rağmen öldü” dedi.

İran devlet televizyonu 26 Ekim’de Fars eyaletinin yönetim merkezi Şiraz kentindeki Şah Çerağ Camii’ne düzenlenen silahlı saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 15 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

Saldırının faili olayın hemen ardından yaralı şekilde ele geçirilmiş ve tedavi için hastaneye kaldırılmıştı.

Saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine ait “Nournews” saldırıyla ilgili haberinde, saldırganın yabancı uyruklu olduğunu duyurmuş ancak uyruğuna ilişkin bilgi vermemişti.

Yarı resmi Fars Haber Ajansı ise saldırganın adının “Hamid Bedahşan” olduğunu yazarken yetkililer tarafından bu konuda açıklama yapılmamıştı.