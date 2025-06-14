İran, Saldırıya Sert Yanıt Verecek

İRAN CUMHURBAŞKANINDAN TEHDİT AÇIKLAMASI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İsrail’in gerçekleştirdiği saldırılara karşı sert bir yanıt verme tehdidinde bulunarak, “Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü yanıt verecektir” ifadelerini kullandı. Pezeşkiyan, bu açıklamayı İran Cumhurbaşkanlığı’na ait yazılı bir bildirimde yaptı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile yaptığı telefon görüşmesinde, Pakistan’ın İran’a verdiği destek için minnettarlığını dile getirdi. Görüşmede, İsrail’in ABD ve Batılı ülkelerle birlikte uluslararası hukuku ihlal ettiğini vurgulayan Pezeşkiyan, “Savaşın bile kuralları vardır, ancak Batılı ülkelerin desteğine sahip olan Siyonist rejim bu kuralları hiçe saymıştır,” dedi.

NÜKLEER MÜZAKERELER VE SALDIRILAR ARASINDAKİ İLİŞKİ

İran ile ABD arasında nükleer müzakerelerin sürdüğü bir dönemde yaşanan saldırılara dikkat çeken Pezeşkiyan, bunun Amerika yönetiminin ‘ikiyüzlülüğünü’ ve ‘güvenilmezliğini’ bir kez daha gözler önüne serdiğini belirtti. Ayrıca, İran’ın İsrail’in saldırılarına karşılık olarak birçok noktayı hedef alan füze operasyonları gerçekleştirdiğini ifade eden Pezeşkiyan, yine aynı tehditte bulunarak, “Siyonist saldırganlık devam ederse, İran Silahlı Kuvvetleri daha sert ve güçlü bir yanıt verecektir,” uyarısında bulundu.

PAKİSTAN’DAN İRAN’A DESTEK MESAJI

Görüşmenin diğer tarafında yer alan Pakistan Başbakanı Şerif ise, Pakistan hükümeti ve halkının İran’ın yanında olduğunu belirtti. Şerif, İsrail’in saldırganlığını uluslararası hukukun ihlali olarak tanımladı ve İran’da hayatını kaybeden üst düzey yetkililer, bilim insanları ve siviller için taziyelerini sundu.