İran, Savaş İstemiyor, Ama Güçlü Olacak

İSRAİL VE ABD İLE SAVAŞ İSTEMİYORUZ

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, “Savaş istemiyoruz ve bunu ilk günden beri söylüyoruz ancak savaştan da korkmuyoruz” dedi. Pezeşkiyan, İsrail ve ABD’nin İran ile savaş arzusunda olduğunu belirtti. Ayrıca, Avrupa ülkelerinin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını yeniden uygulama ihtimali hakkında, “Snapback mekanizmasının devreye alınmasını kesinlikle arzu etmiyoruz. Ancak, uluslararası hukuku defalarca ihlal eden bazı Avrupa ülkelerinin bugün bizi nükleer anlaşmaya uymamakla suçlaması tartışmaya açık bir durum” ifadelerini kullandı.

İÇ MESELELER ÖNCELİKLİ ENDİŞE

Pezeşkiyan, asıl kaygısının iç meselelerden kaynaklandığını vurguladı. “Dış tehditler ya da geri çekilmeler beni korkutmuyor; asıl endişem iç çekişmeler, iç çatışmalar ve bazen önemsiz konular yüzünden ortaya çıkan anlaşmazlıklar. Düşmanlar, tam da bu anlaşmazlıkları fırsat bilerek bekliyor” değerlendirmesinde bulundu. Meclis’ten veya devlet televizyonundan yükselen bazı söylemlerin, bu anlaşmazlıkları daha da derinleştirdiğine dikkat çekti.

HAKLARIMIZI KORUYACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Savaş istemiyoruz, ancak bir saldırı olursa buna güçle karşılık veririz” dedi. “Halkımız, savaş çıkması halinde iç dayanışma ve birliğin çok daha güçlü bir şekilde sağlanacağını göstermiştir” ifadeleriyle, İran halkının direncine vurgu yaptı. ABD’nin kaynakları gasp etmek amacıyla İran’a baskı yapmaya çalıştığını belirten Pezeşkiyan, “Bunu asla yapmayacağız. Amerika’nın aldatıcı yüzünün ardında kötü bir gerçeklik var. Düşman, düşmanlığından vazgeçmeyecek; bu yüzden biz de birliğimizi korumalıyız” yorumunda bulundu.