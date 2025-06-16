İran, Savaşı Kazanamıyor, Masaya Otursunlar

TRUMP’IN İSRAİL DESTEĞİ VURGUSU

ABD Başkanı Donald Trump, ABD’nin İsrail’e olan güçlü desteğini yineleyerek “İran bu savaşı kazanamıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar” ifadelerini kullandı. Başkan Trump, Kanada’nın Alberta bölgesinde gerçekleştirilen G7 Liderler Zirvesi’nin ilk gününde, Kanada Başbakanı Mark Carney ile yaptığı görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başkan, ABD’nin İsrail’i sürekli olarak desteklediğini belirterek, “Uzun süredir İsrail’i güçlü bir şekilde destekliyoruz ve İsrail şu anda çok iyi durumda.” dedi.

İRAN’A MÜZAKERE ÇAĞRISI

Trump, İran’a nükleer müzakere için 60 gün süre tanıdığını ancak bu konuda bir anlaşma sağlamak için istekli olmadıklarını savundu. “İran konuşmak istiyor ama bunu daha önce yapmalıydılar. Bu her iki taraf için de acı verici.” diyen Trump, İran’ın mevcut savaşta üstünlük sağlayamayacağını vurguladı. “İran bu savaşı kazanmıyor, çok geç olmadan masaya oturmalılar,” şeklinde ekledi.