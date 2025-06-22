ABD, İSRAİL-İRAN SAVAŞINA KATILDI

ABD, onuncu gününde İsrail ile İran arasındaki savaşa dahil oldu ve İran’ın nükleer tesislerini hedef aldı. Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump, ulusa sesleniş konuşması yaparak, “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak” hedefleriyle hareket ettiklerini ifade etti. Trump, uygulanan saldırılar hakkında şu ifadeleri kullandı: “Kısa süre önce ABD ordusu İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan.”

SALDIRILARIN BAŞARILI OLDUĞU AÇIKLANDI

Trump, “Bu gece dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu söyleyebilirim.” diyerek, İran’ın kritik nükleer zenginleştirme tesislerinin tamamen yok edildiğini belirtti. Ayrıca, “Ortadoğu’nun zorbası İran şimdi barış yapmak zorunda.” ifadesini kullanarak, İran’a yönelik yeni tehditlerde bulundu. “İran barış yapmazsa önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak.” şeklinde uyarıda bulundu.

GELECEK TEHDİTLER VE BARIŞ

Başkan Trump, “İran’da ya barış olacak, ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan çok daha büyük bir trajedi yaşanacak.” dedi. Ayrıca, “Daha çok hedef var. Bu geceki, hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı.” açıklamasında bulundu. Trump, gelecekte hedeflenen saldırıların hızla ve dikkatlice gerçekleştirileceğini vurguladı. “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok.” diyerek gücünü gösterdi.

DUA VE DESTEK MESAJI

Son olarak, “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu söylemek istiyorum. Tanrı Orta Doğu’yu korusun. Tanrı İsrail’i korusun ve Tanrı Amerika’yı korusun.” diyerek, destek ve dualarını iletti.