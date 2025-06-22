İran Şimdi Barış Yapmak Zorunda

ABD ONUNCU GÜNÜNDE İRAN NÜKLEER TESİSLERİNE SALDIRDI

ABD, onuncu gününde İsrail – İran savaşına dahil olarak İran’ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarda bulundu. Saldırıların ardından ABD Başkanı Donald Trump, kameraların karşısına geçerek bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Trump, İran’ın nükleer tesislerini vurmalarının amacının “İran’ın nükleer zenginleştirme kapasitesini yok etmek ve nükleer tehdidi durdurmak” olduğunu belirtti. Başkan Trump özetle şu ifadeleri kullandı:

BARIŞ OLMAZSA DİĞER HEDEFLER HIZLANACAK

– “Kısa süre önce ABD ordusu, İran rejiminin üç önemli nükleer tesisine büyük çaplı hassas saldırılar gerçekleştirdi. Fordo, Natanz ve İsfahan buna dahil.”

– “Bu gece dünyaya saldırıların muhteşem bir askeri başarı olduğunu söyleyebilirim.”

– “İran’ın kilit nükleer zenginleştirme tesisleri tamamen yok edildi.”

– “Ortadoğu’nun zorbası İran artık barış yapmak zorunda.”

– “Eğer İran barış yapmazsa, önümüzdeki saldırılar çok daha büyük olacak.”

– “İran ‘Amerika’ya ölüm, İsrail’e ölüm’ diyor. Uzun zaman önce buna izin vermemeye karar verdim.”

– “Başbakan Bibi Netanyahu’ya teşekkür eder, onu tebrik etmek istiyorum. İsrail’e yönelik bu korkunç tehdidi ortadan kaldırma yolunda uzun bir yol katettik.”

TRAJEDİ OLASILIĞI VURGULANDI

– “İran’da ya barış olacak, ya da son sekiz günde tanık olduğumuzdan daha büyük bir trajedi yaşanacak.”

– “Unutmayın, daha çok hedef var. Bu akşamki saldırı hepsinin en zoruydu, açık ara ve belki de en ölümcül olanıydı. Ancak barış hemen gelmezse, diğer hedeflerin peşine hassasiyetle, hızla ve beceriyle düşeceğiz.”

– “Bu saldırıyı dünyada başka yapabilecek hiçbir ordu yok.”

– “Tanrı’yı sevdiğimizi ve büyük ordumuzun onları koruduğunu belirtmek istiyorum. Tanrı Orta Doğu’yu, Tanrı İsrail’i ve Tanrı Amerika’yı korusun.”