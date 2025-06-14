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İran, Sınır Muhafızları 5 İHA Düşürdü

İRAN SINIR GÜVENLİĞİ İHA’LARI DÜŞÜRÜYOR

İran Emniyet Teşkilatı, sınır muhafızlarının son saatlerde 5 insansız hava aracını düşürdüğünü açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, ülkenin çeşitli bölgelerinde Sınır Muhafız Kuvvetleri’nin gerçekleştirdiği operasyonların detayları paylaşıldı.

DÜŞÜRÜLEN İHA’LARIN YERİ

Açıklamada, Urumiye’de 1, Erdebil’de 3 ve Merivan kentinde de 1 insansız hava aracının düşürüldüğü belirtildi. Bu durum, İran’ın sınır güvenliği konusundaki müdahale ve önlemlerinin artarak sürdüğünü gösteriyor.

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