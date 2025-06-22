İran, Sızıntı Yok Dediklerini Açıkladı

İNCELEMELER SONUCU SIZINTI BULUNMADI

İran, ABD’nin nükleer tesislere yaptığı saldırılar sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerde herhangi bir radyoaktif sızıntının olmadığına dair bilgi verdi. Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, ABD’nin özellikle Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından bir açıklama yaptı.

SALGININ SONUCU OLUMSUZ DEĞİL

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tesislerde radyoaktif sızıntı tespit edilmediği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır” denildi.