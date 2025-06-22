Haberler

İran, Sızıntı Yok Dediklerini Açıkladı

İNCELEMELER SONUCU SIZINTI BULUNMADI

İran, ABD’nin nükleer tesislere yaptığı saldırılar sonrasında gerçekleştirdiği incelemelerde herhangi bir radyoaktif sızıntının olmadığına dair bilgi verdi. Ulusal Nükleer Güvenlik Sistemi Merkezi, ABD’nin özellikle Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine yönelik saldırılarının ardından bir açıklama yaptı.

SALGININ SONUCU OLUMSUZ DEĞİL

Gerçekleştirilen incelemeler neticesinde tesislerde radyoaktif sızıntı tespit edilmediği belirtildi. Yapılan açıklamada, “Alınan önlemler ve önceki planlama ile radyoaktif madde tespit sistemleri tarafından kaydedilen bilgiler dikkate alındığında, herhangi bir kirlenme belirtisi kaydedilmemiştir. Bu nedenle, söz konusu tesislerin çevresinde yaşayan sakinler için herhangi bir tehlike bulunmamaktadır” denildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İran Ordusu, İsrail’e Füze Gönderdi

İran ordusu, ABD'nin nükleer tesislerine saldırısının ardından İsrail'deki 10 hedefe balistik füzelerle saldırdı; 16 kişi yaralandı.
Haberler

Tavşanlı’da Trafik Kazasında 1 Yaralı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir otomobil ve motosikletin çarpışması sonucu bir kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.